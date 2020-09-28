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Spor

Al Ahli, Josef de Souza'yı geri çağırdı

Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Josef de Souza'yı, eski takımı Al Ahli sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ederek geri çağırdı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:30
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Josef de Souza'nın eski takımı Al Ahli, Brezilyalı oyuncuyu geri çağırdı. Suudi Arabistan kulübü, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ediyor.

Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

Ntvspor

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