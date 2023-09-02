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Spor

Al-Ahli, Pogba'ya talip!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Juventus'un 30 yaşındaki yıldız oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor.

2 Eylül 2023 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Al-Ahli, Pogba'ya talip!
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Adı Galatasaray ile de anılan Paul Pogba'ya Suudi Arabistan'dan ilgi devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Ahli, Juventus forması giyen Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Suudi ekibinin transfer döneminin kapanacağı gün olan 7 Eylül'e kadar Pogba ve kulübü Juventus'a cazip bir teklif yapıp kadrosuna katmak istediği belirtildi.

HEDEFİNDE JUVENTUS VAR

Haberde; Galatasaray'ın teklifini reddeden Paul Pogba'nın tek hedefinin Juventus'ta kalıp düzenli oynamak istediği olduğu ifade edildi.

Öte yandan Pogba'nın Avrupa'da kalıp Fransa milli takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda olmayı istediği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Paul Pogba geçen sezon Juventus'ta sadece 10 maçta forma giydi. Bu 10 maçın 1'ine ilk 11'de başladı.

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