Al-Ahli'den 4 gollü galibiyet!

Suudi Arabistan Ligi 30. hafta maçında Matthias Jaisle'nin ekibi Al Ahli, evinde Cosmin Contra'nın yönetimindeki Damac'ı 4-1 yendi.

Prens Abdullah al-Faysal Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Al Ahli'nin gollerini 7. dakikada Ziyad Al Johani, 10. dakikada Firas Al Birakan, 19. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 25. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Konuk ekip Damac'ın tek golünü 62. dakikada Domagoj Antolic kaydederken, Al Ahli'de milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Al Ahli puanını 55'e yükseltirken, Damac 38 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Ahli evinde Al Hilal'i konuk ederken, Damac deplasmanda Abha ile karşılaşacak.