Al-Ahli'den, Mahrez'e inanılmaz teklif

Bu sezon Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City'de, Riyad Mahrez takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Aldığı süreden memnun olmayan ve Pep Guardiola'nın sistemde gittiği değişikliklerden dolayı süre bulması gittikçe zorlaşan Riyad Mahrez'e, Suudi Arabistan ekiplerinden olan Al-Ahli'nin sözleşme önerdiği iddia edildi.

SENELİK 50 MİLYON

Mail Sport'un haberine göre Manchester City'den ayrılmak isteyen Riyad Mahrez'e, Al-Ahli yüksek bir maaş teklifiyle geldi. Cezayirli yıldız oyuncuyua senelik 50 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Eğer ki Riyad Mahrez bu teklifi kabul ederse Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N'Golo Kante'den sonra en fazla maaş kazanan oyuncu olacak.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Manchester City formasıyla 47 resmi maça çıkan Riyad Mahrez bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 13'de asist katkısı sağladı.