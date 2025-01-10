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Spor

Al Ahli'ye geri mi dönüyor? İşte Allan Saint-Maximin'in son durumu

Fenerbahçe'deki performansı eleştirilen ve sözleşmesinin feshedileceği öne sürülen Allan Saint-Maximin için yeni bir iddia gündeme geldi. Suudi basınında çıkan habere göre Al Ahli, Fenerbahçe'ye kiraladığı oyuncusunu ocak ayında geri dönüşüne sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Al Ahli'ye geri mi dönüyor? İşte Allan Saint-Maximin'in son durumu
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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin dönemi sona mı eriyor? Sarı-lacivertlilerin sezon başında Al-Ahli'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fransız futbolcunun ocak ayında geri dönme ihtimali doğdu.

Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre Allan Saint-Maximin, ocak ayında Al-Ahli'ye geri dönebilir.

Söz konusu haberlerde Saint-Maximin'in kendisine olan güven eksikliği nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılabileceği yazıldı. Maximin'in ayrılığı sonrası Al-Ahli'nin hücum gücünde düşüş olduğu belirtilen haberde, teknik direktör Matthias Jaissle'in, Maximin'in geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

Saint-Maximin'in dönüşüyle Al-Ahli'nin performansının artmasının ve daha iyi sonuçlar almasının beklendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 22 maça çıkıp 1379 dakika süre alan Saint-Maximin 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

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