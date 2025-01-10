Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin dönemi sona mı eriyor? Sarı-lacivertlilerin sezon başında Al-Ahli'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fransız futbolcunun ocak ayında geri dönme ihtimali doğdu.

Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre Allan Saint-Maximin, ocak ayında Al-Ahli'ye geri dönebilir.

Söz konusu haberlerde Saint-Maximin'in kendisine olan güven eksikliği nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılabileceği yazıldı. Maximin'in ayrılığı sonrası Al-Ahli'nin hücum gücünde düşüş olduğu belirtilen haberde, teknik direktör Matthias Jaissle'in, Maximin'in geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

Saint-Maximin'in dönüşüyle Al-Ahli'nin performansının artmasının ve daha iyi sonuçlar almasının beklendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 22 maça çıkıp 1379 dakika süre alan Saint-Maximin 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.