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Spor

Al-Fayha'nın yeni yıldızı Henry Onyekuru

Adana Demirsporlu 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Henry Onyekuru, eski Trabzonsporlu Nwakaeme'nin takımı Al-Fayha'ya transfer oldu.

13 Ağustos 2023 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Al-Fayha'nın yeni yıldızı Henry Onyekuru
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Adana Demirspor'un Nijeryalı hücum oyuncusu Henry Onyekuru, Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer oldu.

Yapılan açıklamada atılan imzaların 2 yıllık olduğu ifade edilirken Al-Fayha'nın Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele eden Al-Fayha'nın kadrosunda eski Trabzonsporlu Nwakaeme de bulunuyor.

Adana Demirspor 2022 yılında 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'yu 1 yıl sonra 3.5 milyon euroya bonservisiyle almıştı.

Nijeryalı oyuncu Türkiye'ye ilk olarak 2019'da Galatasaray'a kiralık olarak gelerek adım atmıştı.

Onyekuru geçen sezon Adana Demirspor'da 28 Süper Lig maçına çıkmış ve 8 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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