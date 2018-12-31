Al Gharafa Belhanda'nın peşinde

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in akımda kalmasını istediği isimler arasında yer alan Younes Belhanda için flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Faslı oyuncunun Katar Ligi takımlarından Al Gharafa'ya transfer olabileceği yazıldı.

10 numara pozisyonunda kadrosunda Wesley Sneijder'i bulunduran Al Gharafa'nın, Hollandalı oyuncunun Ocak'ta ayrılması durumunda Belhanda için düğmeye basacağı bildirildi. Katar basınında çıkan haberde, Sneijder'in ayrılık ihtimalinin bulunduğu ve teknik direktör Christian Gourcuff'ın B planının da Belhanda olduğu belirtildi.

Sneijder, 6 ay sonra rotasını MLS'ye kırmak isterken, yaşanacak gelişmeler de Galatasaray'ın transfer politikasında etkili olacak.

8 MİLYON 750 BİN EURO 50 MAÇ, 3 GOL, 15 ASİST

Younes Belhanda kısa bir süre önce Ndiaye ve Onyekuru'yu Galatasaray'a getiren, Fenerbahçeli Giuliano'yu ise 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a götüren menajer William D'Avila ile anlaşmıştı

İsmi Monaco ve Nice ile de anılan ancak Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanması nedeniyle, Avrupa takımlarının vazgeçtiği Belhanda kararı resmi teklif gelmesi durumunda masaya yatırılacak. Sarı kırmızılıların 8 milyon 750 bin euroya renklerine bağladığı 28 yaşındaki oyuncu çıktığı 50 karşılaşmada 3 gol atarken 15 de asistin altına imzasını attı.

(Sporx)