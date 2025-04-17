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Spor

Al Hilal iki maç sonra kazandı

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Al Khaleej'i 3-0 mağlup ederek lider Al Ittihad ile puan farkını 4'e indirdi.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 21:43 - Güncelleme:
Al Hilal iki maç sonra kazandı
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Al Khaleej'i konuk etti.

Kingdom Arena'da oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri, 26 ile 84. dakikalarda Salem Al Dawsari ve 88. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra kazanan Al Hilal, puanını 61'e yükseltti. Jorge Jesus'un ekibi, maç fazlasıyla birlikte 65 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Ittihad ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

33 puanda kalan Al Khaleej ise 10. sırada konumlandı.

HAFTAYA JESUS'UN RAKİBİ TERİM

Ligde bir sonraki hafta Al Hilal, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ı konuk edecek. Al Khaleej ise Al-Qadsiah'ı ağırlayacak.

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