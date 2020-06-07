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  • Al Hilal Belhanda için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edecek
Spor

Al Hilal Belhanda için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edecek

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda için Suudi Arabistan iddiaları yeniden gündeme geldi. Al Hilal'ın, Belhanda için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

07 Haziran 2020 Pazar 01:02 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 01:02
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Fas basınındaki haberlere göre, Al Hilal kulübü Galatasaray'ın beklentileri doğrultusunda bir teklif yapmaya hazır. Suudi Arabistan kulübünün Belhanda'nın transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemeye, oyuncuya ise yıllık 3.3 milyon euro maaş teklifine hazır olduğu kaydedildi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Belhanda için 5 milyon euro teklif edilmesi halinde sarı kırmızılı yönetimin bu öneriye sıcak bakacağı öğrenildi. Ülke basını önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağını yazdı.

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Belhanda tüm kulvarlarda ise 25 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

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