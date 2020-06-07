07 Haziran 2020 Pazar 01:02 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 01:02

Fas basınındaki haberlere göre, Al Hilal kulübü Galatasaray'ın beklentileri doğrultusunda bir teklif yapmaya hazır. Suudi Arabistan kulübünün Belhanda'nın transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemeye, oyuncuya ise yıllık 3.3 milyon euro maaş teklifine hazır olduğu kaydedildi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI



Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Belhanda için 5 milyon euro teklif edilmesi halinde sarı kırmızılı yönetimin bu öneriye sıcak bakacağı öğrenildi. Ülke basını önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağını yazdı.

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Belhanda tüm kulvarlarda ise 25 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.