Al Hilal, Darwin Nunez için devrede

Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al Hilal, Liverpool'un yıldız forveti Darwin Nunez'in peşine düştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedildi ve Al Hilal, oyuncuya iddialı bir proje sundu.

Liverpool cephesinde ise teknik direktör Arne Slot'un planları doğrultusunda Nunez'in geleceği belirsizliğini koruyor. 2022 yılında Benfica'dan 64 milyon sterlin karşılığında kadroya katılan 26 yaşındaki golcü için kırmızılar 70 milyon euro talep ediyor.

Nunez, geçtiğimiz sezon gösterdiği yüksek tempo ve fiziksel gücüyle zaman zaman etkileyici performanslar ortaya koysa da bitiricilikteki dalgalanmalar nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.