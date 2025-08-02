İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Al Hilal, Darwin Nunez için devrede

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için atağa geçti.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Al Hilal, Darwin Nunez için devrede
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al Hilal, Liverpool'un yıldız forveti Darwin Nunez'in peşine düştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedildi ve Al Hilal, oyuncuya iddialı bir proje sundu.

Liverpool cephesinde ise teknik direktör Arne Slot'un planları doğrultusunda Nunez'in geleceği belirsizliğini koruyor. 2022 yılında Benfica'dan 64 milyon sterlin karşılığında kadroya katılan 26 yaşındaki golcü için kırmızılar 70 milyon euro talep ediyor.

Nunez, geçtiğimiz sezon gösterdiği yüksek tempo ve fiziksel gücüyle zaman zaman etkileyici performanslar ortaya koysa da bitiricilikteki dalgalanmalar nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

CİRİT hedefi tam isabetle vurdu: PUSU'dan bir ilk!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.