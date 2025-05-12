Al Hilal dümeni Ada'ya kırdı! 2 yıldız gündemde

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, yaz transfer döneminde orta sahalarını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda ilerleyen Suudi kulübünün Premier Lig'den 2 yıldız isimle ilgilendiği öne sürüldü.

BRUNO İÇİN 1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Talk Sports'un haberine göre Al Hilal, Bruno Fernandes'e olan ilgisini sürdürüyor. Suudi Arabistan temsilcisi, bu hafta oyuncuyla yeni bir görüşme yapmayı planlıyor. Görüşmede, Kulüpler Dünya Kupası öncesi transferi sonuçlandırmak istediklerini belirtecek olan Al Hilal, bu doğrultuda Fernandes'ten 1 hafta içinde cevap vermesini talep edecek.

EN AZINDAN DÜNYA KUPASI'NA KADAR

Manchester United'ın tutumu değişmiş değil, kulüp, Fernandes'in satılık olmadığını belirtiyor. Öte yandan, Manchester United kaptanı bugüne kadar Hilal'e herhangi bir olumlu sinyal vermedi. Fernandes, geçen yıl Hilal'e en azından 2026 Dünya Kupası sonrasına kadar United'da kalmak istediğini söylemişti.

DİĞER İSİM TİELEMANS

Hilal'in radarında orta saha için bir diğer seçenek ise Aston Villa'dan Youri Tielemans. Suudi kulübü, 55-60 milyon Euro'luk bir teklifin kabul edileceğine inanıyor.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Portekizli yıldız orta saha, bu sezon 54 maçta 19 gol, 19 asistlik katkı sağladı. Tielemans ise 52 maçta 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.