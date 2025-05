Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Hilal'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını duyurdu.

70 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Al Hilal'in başında 46 maça çıktı. Al Hilal bu mücadelelerin 32'sini kazandı, 6'sı berabere bitti ve 8'inde mağlup oldu.

Al Hilal'de teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub getirildi.

Al-Hilal and Jesus agree to terminate the contractual relationship pic.twitter.com/83YT3DLrtt