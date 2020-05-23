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Spor

Al Hilal, Gomis'in alternatifi olarak Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'yi belirledi

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Hilal'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bafetimbi Gomis'in yerine gelecek isim belli oldu. O isim Anthony Nwakaeme...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 22:14 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 22:14
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Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al-Hilal, Gomis'in sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda, yerine alternatif olarak Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'yi transfer etmek istediği öğrenildi.

Haberde, 34 yaşındaki Fransız oyuncuya Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'nin talip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili bir açıklama yapan Gomis ise şunları söylemişti:

"Al-Hilal Riyad'da olmaktan dolayı çok memnunum ve orada pek çok kupa kazandım. Şu anda Türkiye ligine geri dönmeyeceğim. Al-Hilal taraftarlarına her zaman en iyisini vermek ve zaferler kazanmak elimden geleni yapacağım. Bu konuda bize oldukça destek veriyorlar."

Öte yandan bu sezon 28 maçta sahaya çıkan Bafetimbi Gomis, 19 gol ve 4 asist kaydetti.

Nijeryalı yıldız Nwakaeme ise bu sezon sahaya çıktığı 37 maçta 13 gol ve 11 asist yaptı. Nwakaeme'nin serbest kalma bedeli 6 milyon Euro. (Ajansspor)

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