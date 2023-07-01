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Spor

Al Hilal, Jorge Jesus ile anlaştı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 23:57 - Güncelleme:
Al Hilal, Jorge Jesus ile anlaştı
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anlaştı.

Al Hilal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Suudi Arabistan ekibi, transfer sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

Al Hilal'in sosyal medya hesabından, Jorge Jesus'un yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoya, "Hikayenin sonsuz bölümleri var" notu düşüldü.

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