Al Hilal, Jorge Jesus ile anlaştı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anlaştı.Al Hilal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Suudi Arabistan ekibi, transfer sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.Al Hilal'in sosyal medya hesabından, Jorge Jesus'un yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoya, "Hikayenin sonsuz bölümleri var" notu düşüldü.
"The story has endless chapters".. #AlHilal ��— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 1, 2023
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