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Spor

Al Hilal liderliği bırakmıyor!

Jorge Jesus'un yönettiği Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde konuk olduğu Al Fateh'i 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

3 Kasım 2023 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Al Hilal liderliği bırakmıyor!
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Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un başında olduğu Al-Hilal deplasmanda konuk olduğu Al-Fateh'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Al-Hilal'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic ve 90+3'te Salem Al-Dawsari kaydetti.

Al-Hilal aldığı bu galibiyetle beraber puanını 32'ye çıkartıp liderliğini sürdürürken, Al-Fateh ise 23 puanda kaldı.

Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Taawon'u ağırlarken, Al-Fateh ise deplasmanda Riyadh'a konuk olacak.

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