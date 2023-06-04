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Spor

Al Hilal, Lionel Messi'den vazgeçmiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'den ayrılacak olan Lionel Messi için Al Hilal'in ısrarı sürüyor.

4 Haziran 2023 Pazar 16:41 - Güncelleme:
Al Hilal, Lionel Messi'den vazgeçmiyor
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Paris Saint Germain'den ayrılacağı açıklanan Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Relevo'nun haberine göre; Lionel Messi'nin eski kulübü Barcelona'ya dönmek için Katalan devini beklediği belirtilirken, Arabistan ekibinden bir grup yöneticinin transferi bitirmek için Paris'e gittiği aktarıldı.

INTER MIAMI VE AL HILAL İSTİYOR

Haberde Al Hilal ve MLS ekibi Inter Miami'nin tekliflerine rağmen oyuncunun Barcelona'ya geri dönmek istediği ifade edildi.

Messi'nin Katalan devine transferi için 10 günlük bir süre verdiği daha önce belirtilmişti. Bu süre zarfında diğer adayların da çalışmaları sürüyor. Arabistan ekibi Al Hilal'e bağlı bir grup yönetici yıldız oyuncuyu ikna etmek için Paris'e gitti.

200 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Arabistan yetkililerin 48 saat içinde Lionel Messi ile anlaşmayı umdukları belirtildi. Daha önce Arjantinli yıldıza yıllık 200 milyon euroluk bir teklif yapıldığı bildirilmişti.

BARÇA İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Messi'nin birçok talibi olması sebebiyle mali anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın zamanının kısaldığı da aktarıldı.

Messi, 2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 35 asist yaptı.

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