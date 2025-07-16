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Spor

Al-Hilal, Osimhen'in alternatifini İngiltere'de buldu: Darwin Nunez

Suudi ekibi Al-Hilal, bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak Suudi ekibi transferde sonuç alamaması halinde dümeni Ada'ya kırdı ve Liverpool forması giyen Darwin Nunez'i listesine ekledi.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Al-Hilal, Osimhen'in alternatifini İngiltere'de buldu: Darwin Nunez
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Galatasaray ve Al-Hilal arasındaki Osimhen savaşı henüz bitmedi. Napoli, sarı-kırmızılıların tekliflerini ısrarla reddederken Suudi ekibi de transferde fırsat kolluyor.

Osimhen'in Al-Hilal'e gitmeye sıcak bakmaması ve Galatasaray'a gitmek istemesi ise Suudileri yeni alternatifler aratmaya itti.

Goal'de yer alan habere göre, Al-Hilal, Osimhen transferi gerçekleşmezse Liverpool forması giyen Darwin Nunez'i kadrosuna katabilir.

Liverpool'un 70 milyon euro civarında bir rakama Darwin Nunez'i satmaya istekli olduğu aktarıldı. Napoli'nin de futbolcuya ilgi gösterdiği ancak şu anda İtalya'dan tek resmi teklifi Milan'ın yaptığı belirtildi.

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