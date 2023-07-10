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Spor

Al Hilal, Savic transferi için geri sayımda

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Al Hilal, Sergej Milinkovic-Savic için Lazio ile 40 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Al Hilal, Savic transferi için geri sayımda
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, kadrosunu Sergej Milinkovic-Savic ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Teknik direktörlüğe geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'u getiren Al Hilal, Savic transferi için Lazio ile anlaşmaya vardı.

40 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisinin, yıldız orta saha için 40 milyon euro teklif ettiği ve Lazio'nun bu rakamı kabul ettiği belirtildi.

SAVIC'IN KARARI BEKLENİYOR

Transferin artık sadece Savic'e bağlı olduğu ve Sırp futbolcunun, Al Hilal ile sözleşme şartlarını görüşmeye hazır olduğu kaydedildi.

Milinkovic-Savic, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 47 maçta 11 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

  • Sergej Milinkovic-Savic
  • Al Hilal
  • Lazio

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