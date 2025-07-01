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Spor

Al-Hilal uzatmalarda Manchester City'i devirdi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında Manchester City ile Al-Hilal karşı karşıya geldi. Suudi ekibi Manchester City'i 4-3'lük skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 09:56 - Güncelleme:
Al-Hilal uzatmalarda Manchester City'i devirdi
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Manchester City ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Orlando'nun Camping World Stadyumu'Nda oynanan maçı, Suudi Arabistan temsilcisi normal süresi 2-2 biten maçı uzatmalarda gelen goller sonrası 4-3 kazandı.

Al-Hilal'in gollerini 46. dakikada Leonardo, 52. dakikada Cancelo, 94. dakikada Koulibaly ve 113. dakika da tekrardan Leonardo attı.

Manchester City'nin gollerini ise 10. dakikada Bernardo Silva, 55. dakikada Erling Haaland ve 104. dakikada Phil Foden kaydetti.

Karşılaşmanın galibi Al-Hilal, çeyrek final maçında Fluminense karşısında olacak.

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