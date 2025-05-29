Avrupa medyası ve Suudi kaynaklar, Al Hilal'in artık Victor Osimhen transferini bitirdiğini yazıyor. Geçtiğimiz günlerde kulüp ürünlerinin satıldığı sitede Osimhen formaları da ilana koyulmuş ve kısa süre sonra kaldırılmıştı. Nijeryalı yıldız senede 40, 3 sene için ise 120 milyon euro kazanacak.

Bu transferin resmiyete dökülememesinin sebebinin 'fon' onayıyla alakalı olduğu iddia edildi. Suudi medyasına göre Al Hilal, devlet fonundan paranın gelmesini bekliyor. Abaoutmsr'deki haberde, "Al Hilal kulübünün hâlâ Suudi hükümetinden fon beklemesi nedeniyle şu an için anlaşmayı tamamlayamamıyor" denildi.