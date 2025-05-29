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Spor

Al Hilal, Victor Osimhen transferinde sona geldi! Detaylar ortaya çıktı

Avrupa ve Suudi medyasına göre Al Hilal, Victor Osimhen transferini büyük ölçüde bitirdi. Kulübün resmi ürün sitesinde kısa süreliğine satışa sunulan Osimhen formaları da bu iddiaları güçlendirdi.

Akşam29 Mayıs 2025 Perşembe 07:56 - Güncelleme:
Al Hilal, Victor Osimhen transferinde sona geldi! Detaylar ortaya çıktı
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Avrupa medyası ve Suudi kaynaklar, Al Hilal'in artık Victor Osimhen transferini bitirdiğini yazıyor. Geçtiğimiz günlerde kulüp ürünlerinin satıldığı sitede Osimhen formaları da ilana koyulmuş ve kısa süre sonra kaldırılmıştı. Nijeryalı yıldız senede 40, 3 sene için ise 120 milyon euro kazanacak.

Bu transferin resmiyete dökülememesinin sebebinin 'fon' onayıyla alakalı olduğu iddia edildi. Suudi medyasına göre Al Hilal, devlet fonundan paranın gelmesini bekliyor. Abaoutmsr'deki haberde, "Al Hilal kulübünün hâlâ Suudi hükümetinden fon beklemesi nedeniyle şu an için anlaşmayı tamamlayamamıyor" denildi.

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