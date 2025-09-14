İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al Hilal'de Renan Lodi krizi! Sözleşmesini feshetti
Spor

Al Hilal'de Renan Lodi krizi! Sözleşmesini feshetti

Al Hilal'de Renan Lodi krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcu Suudi ekibiyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Al Hilal konuyla ilgili olarak yasal adımları atacağını açıkladı.

Haber Merkezi14 Eylül 2025 Pazar 16:04 - Güncelleme:
Al Hilal'de Renan Lodi krizi! Sözleşmesini feshetti
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, yıldız isim ile büyük bir transfer krizi yaşadığını resmi sitesi üzerinden açıkladı.

2025/26 sezonunda henüz forma şansı bulamayan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Renan Lodi, takımı ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

"HİÇ YANIT ALAMADIM"

Ülkesi Brezilya'ya dönen Lodi, son durum hakkında "Son haftalarda Al Hilal ile dostane bir çözüm bulmaya çalıştım ama hiçbir cevap alamadım. Avukatım bana, mesleğimi icra etme hakkımdan mahrum bırakılamayacağımı söyledi." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Suudi Arabistan ekibinden yapılan açıklamada, kulübün haklarını korumak için gerekli tüm yasal adımları atmaktan çekinmeyeceğini ve bu konuyla ilgili tüm gelişmelerin, Al-Hilal taraftarlarına karşı şeffaflık adına kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Al Hilal'in 2024/25 sezonu kış transfer döneminde 23 milyon Euro bedelle Marsilya'dan kadrosuna kattığı oyuncu, bu süre zarfında ligde 35 maça çıktı ve 3 gol / 9 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.