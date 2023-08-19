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Spor

Al Hilal'den Aleksandar Mitrovic için servet değerinde teklif

Al Hilal, Fulham'dan Sırp golcü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan ekibi, bu transfer için 50 milyon euronun üzerinde bir bonservis ödeyecek.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
Al Hilal'den Aleksandar Mitrovic için servet değerinde teklif
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Al Hilal, Fulham'dan Sırp golcü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekibi, bu transfer için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Aleksandar Mitrovic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Mitrovi için Fulham'la anlaşma sağladı. Al Hilal, bu transfer için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.

Mitrovic, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Fulham'da 206 maça çıkan Mitrovic, 11 gol attı ve 22 asist yaptı.

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