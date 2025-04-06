Al-Hilal'den ayrılıyor mu? Jorge Jesus için sürpriz iddia

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sahasında Al Nassr'a kaybeden Al Hilal şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
Lider Al-Ittihad'ın 5 puan ardında ikinci sırada yer alan Al-Hilal'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliği koruyor.
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'e kaybettiği 4-1'lik maçın ardından Dorival Jr.'ın görevine son verilirken yeni teknik direktör için birçok ismin adı gündeme geldi.
Jorge Jesus'un da adı Brezilya basınında öne çıkarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sports Italia'da yer alan haberde Jesus'la Al-Hilal'in yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.
Teknik direktörlük kariyerine Portekiz'de başlayan Jorge Jesus, Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırmış ve 5 kupa kazanmıştı.