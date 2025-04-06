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Spor

Al-Hilal'den ayrılıyor mu? Jorge Jesus için sürpriz iddia

Fenerbahçe'nin ardından Suudi ekibi Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un takımı son günlerde beklentinin altında kaldı. Suudi ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli çalıştırıcı için İtalyan basını sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 12:31 - Güncelleme:
Al-Hilal'den ayrılıyor mu? Jorge Jesus için sürpriz iddia
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sahasında Al Nassr'a kaybeden Al Hilal şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Lider Al-Ittihad'ın 5 puan ardında ikinci sırada yer alan Al-Hilal'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliği koruyor.

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'e kaybettiği 4-1'lik maçın ardından Dorival Jr.'ın görevine son verilirken yeni teknik direktör için birçok ismin adı gündeme geldi.

Jorge Jesus'un da adı Brezilya basınında öne çıkarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sports Italia'da yer alan haberde Jesus'la Al-Hilal'in yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine Portekiz'de başlayan Jorge Jesus, Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırmış ve 5 kupa kazanmıştı.

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