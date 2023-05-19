Al-Hilal'den Messi için dudak uçuklatan teklif!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Arjantinli yıldız Lionel Messi için yaptığı 400 milyon Euro'luk teklifini 500 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi. İşte rekor teklifin detaylar...

ARABİSTAN İDDİLARI GÜÇLENİYOR

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi'nin yeni takımı merak edilirken, Suudi Arabistan iddiaları gittikçe güçleniyor. Arabistan'a izinsiz gittiği için kadro dışı kalan ve özür dilemesinin ardından yeniden takımaa katılan Arjantinli yıldızın PSG ile bağlarının koptuğu belirtildi.

REKOR TEKLİF YAPILDI!

Daily Express'te yer alan habere göre; geleceği en çok merak edilen Lionel Messi'ye Arabistan ekibi Al Hilal 1 sezon için 500 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

SERVETİNİ İKİYE KATLIYACAK

Daha önce 35 yaşındaki yıldız oyuncu için 400 milyon euroluk teklif yaptığı belirtiliyordu. Haberde mevcut servetinin toplam 500 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Lionel Messi eğer bu teklifi kabul ederse servetini ikiye katlamış olacak. Ayrıca en çok kazanan futbolcu da olacak.

BABASI 'ANLAŞMA YOK' DEDİ

Lionel Messi'nin daha önce Al Hilal'in yaptığı teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Bu iddiaları babası net bir dille yalanladı. Jorge Messi iddiaların ardından, "Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz." açıklamasını yaptı.