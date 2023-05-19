İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8148
  • EURO
    21,4208
  • ALTIN
    1248.53
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al-Hilal'den Messi için dudak uçuklatan teklif!
Spor

Al-Hilal'den Messi için dudak uçuklatan teklif!

Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi için yaptığı 400 milyon euroluk teklifi 500 milyon euroya çıkardı.

19 Mayıs 2023 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Al-Hilal'den Messi için dudak uçuklatan teklif!
ABONE OL

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Arjantinli yıldız Lionel Messi için yaptığı 400 milyon Euro'luk teklifini 500 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi. İşte rekor teklifin detaylar...

ARABİSTAN İDDİLARI GÜÇLENİYOR

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi'nin yeni takımı merak edilirken, Suudi Arabistan iddiaları gittikçe güçleniyor. Arabistan'a izinsiz gittiği için kadro dışı kalan ve özür dilemesinin ardından yeniden takımaa katılan Arjantinli yıldızın PSG ile bağlarının koptuğu belirtildi.

REKOR TEKLİF YAPILDI!

Daily Express'te yer alan habere göre; geleceği en çok merak edilen Lionel Messi'ye Arabistan ekibi Al Hilal 1 sezon için 500 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

SERVETİNİ İKİYE KATLIYACAK

Daha önce 35 yaşındaki yıldız oyuncu için 400 milyon euroluk teklif yaptığı belirtiliyordu. Haberde mevcut servetinin toplam 500 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Lionel Messi eğer bu teklifi kabul ederse servetini ikiye katlamış olacak. Ayrıca en çok kazanan futbolcu da olacak.

BABASI 'ANLAŞMA YOK' DEDİ

Lionel Messi'nin daha önce Al Hilal'in yaptığı teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Bu iddiaları babası net bir dille yalanladı. Jorge Messi iddiaların ardından, "Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.