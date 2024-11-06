Al Hilal'den Neymar kararı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberine göre; Al Hilal, sakatlık sorunlarından kurtulamayan Neymar'ın sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Haberde, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve kısa süre içinde yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle 1 yıl sahalardan uzak kalan Neymar'ın, sakatlığını atlattıktan kısa süre sonra yeniden sakatlanmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ekibi, 2025 Ocak ayında Neymar'ın sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

MAAŞI 100 MİLYON EURO

Al Hilal'in geçtiğimiz sezon 90 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Neymar, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 100 milyon euro kazanıyor.

Kariyeri boyunca sakatlıklar sebebiyle 230 maç sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki Neymar, Al Hilal formasıyla 2 sezonda çıktığı 7 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.