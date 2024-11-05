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Spor

Al Hilal'den Real Madrid'e 300 milyon dolarlık teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius Junior için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Arabistan ekibi, 24 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübüne 300 milyon dolarlık teklif yapmak istiyor.

5 Kasım 2024 Salı 21:49 - Güncelleme:
Al Hilal'den Real Madrid'e 300 milyon dolarlık teklif!
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Real Madrid'in yıldızı için 300 milyon dolarlık teklif yapmak istiyor.

SUUDİLERİN GÖZÜ İSPANYA'DA!

Brezilyalı yıldız İspanyol deviyle henüz sözleşme uzatmadı. Suudi ekibinin bunu fırsata çevirmek istediği belirtildi.

Al-Hilal, bu transferi gerçekleştirmesi halinde PSG'nin Neymar için Barcelona'ya ödediği 222 milyon euroluk tarihi bonservis rekorunu kıracak.

REKOR BİR SÖZLEŞME TEKLİFİ

Öte yandan Arabistan ekibi, Vinicius'a onu dünyanın en çok kazanan oyuncusu yapacak bir bir sözleşme teklif edecek.

REAL MADRID SATABİLİR

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek yıldız futbolcu, Real Madrid'in yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermedi. Madrid devi, oyuncunun tavrının değişmemesi halinde gelen teklifleri değerlendirecek.

Ayrıca Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold ve Florian Wirtz gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Real'in Vinicius'tan gelecek kaynağı kullanmak istediği de yazıldı.

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