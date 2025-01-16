İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4337
  • EURO
    36,6509
  • ALTIN
    3098.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Al Hilal'den tarihi fark

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında Al Hilal, sahasında Al Fateh ile karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Kingdom Arena'daki maçtan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
Al Hilal'den tarihi fark
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında Al Hilal, sahasında Al Fateh ile karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Kingdom Arena'daki maçtan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kalidou Koulibaly, 39. dakikada Renan Lodi ile 45'te penaltı ile 54 ve 65'te Marcos Leonardo, 45+9'da Sergej Milinkovic-Savic, 89. dakikada Abdullah Alhamddan, 90+5'te Malcom ve 90+8'de Faisal Al Abdulwahed kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Al Hilal, 40 puana yükseldi ve liderliğin sürdürdü. Al Fateh, 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Al Hilal, ligin bir sonraki haftasında Al Wahda ile sahasında karşılaşacak. Al Fateh, Damac FC'yi ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.