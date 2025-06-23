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  • Al Hilal'den yeni hamle! Youssef En-Nesyri ile ilgileniyorlar
Spor

Al Hilal'den yeni hamle! Youssef En-Nesyri ile ilgileniyorlar

Osimhen için hala masada olan Al Hilal başka hamlelerde yapma kararı aldı. Suudi Arabistan ekibinin Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'nin menajerleriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 19:12 - Güncelleme:
Al Hilal'den yeni hamle! Youssef En-Nesyri ile ilgileniyorlar
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'in bonservisi için 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği yıldız golcüye, Al Hilal'in talip olduğu belirtildi.

DAZN'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

Faslı golcü için Al Hilal'in harekete geçtiği ve menajeriyle temasa geçtiği vurgulandı. Al Hilal'in Victor Osimhen konusundaki transfer ısrarının devam ettiği ve bir teklif daha yapacağı da öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

En-Nesyri, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 52 resmi maçta forma giydi. Faslı santrfor bu maçlarda 30 gol attı ve 7 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

28 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029'da bitecek. En-Nesyri'nin güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro.

19.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Malaga altyapısında yetişen Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, geride kalan sezon başında En-Nesyri için 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

  • Osimhen transferi
  • Al Hilal
  • En-Nesyri

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