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Spor

Al-Hilal'i reddetme sebebi belli oldu! Victor Osimhen'in gözü Premier Lig'de

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transfer kararı bekleniyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak istemeyen ve Al-Hilal'i geri çeviren Victor Osimhen'in önceliğinin Premier Lig olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

AKŞAM16 Haziran 2025 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Al-Hilal'i reddetme sebebi belli oldu! Victor Osimhen'in gözü Premier Lig'de
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Sarı-Kırmızılılar, ismi birçok Avrupa ekibi ile anılan Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Oyuncuya Manchester United, Juventus, Arsenal, Real Madrid gibi takımlar ilgi duyuyor. AKŞAM, 26 yaşındaki golcünün transfer süreciyle ilgili Galatasaray cephesinden bilgi aldı. Buna göre; Al-Hilal'i birçok kez reddeden Osimhen'in nedenlerinden bir tanesi de Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamak istememesiydi. Tatilde olan Nijeryalı, gelen tüm teklifleri bu süreçte değerlendirerek kendisi için en doğru kararı verecek. Yıldız oyuncuyu uzun süredir izleyen Manchester United, golcü futbolcu için bütçe hazırlamaya çalışıyor. Kırmızı Şeytanlar, satış yaparak hem gelir elde etmek hem de maaş bütçesinde yıldız oyuncuya yer açma peşinde. Victor Osimhen'in de Premier Lig'e öncelik verdiği öğrenildi. Victor, G.Saray tarafına ise herhangi bir dönüş yapmış değil. Oyuncunun olumlu veya olumsuz geri dönüş yapmadığı, sessizliğini koruduğu gelen bilgiler arasında.

AL HİLAL ISRARCI

Osimhen'in defalarca kez reddettiği Al Hilal, Nijeryalı golcünün kapısını tekrardan çalmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, maaş teklifi ni 50 milyon euroya yükselttiği iddia edildi. Osimhen, 45 milyonu reddetmişti

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