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Spor

Al Hilal'in gündeminde Vitor Pereira var

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin ayrılık ihtimalini değerlendiren Al Hilal, yeni hoca adayları arasına Vitor Pereira'yı da ekledi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 17:40 - Güncelleme:
Al Hilal'in gündeminde Vitor Pereira var
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Geçtiğimiz sezonun sonlarından Nottingham Forest'ın teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Al Hilal'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin ayrılık ihtimali bulunuyor. Suudi Arabistan ekibi, Inzaghi için bu ihtimalin ardından Pereira'yı gündeminde aldı.

Ben Jacobs'un haberinde; Al-Hilal'in Pereira ile ilgilendiği ve Portekizli çalıştırıcıya yüksek maaş içeren bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörlük koltuğu için alternatif isimler üzerinde de çalıştığı, kulübün sezon sonunda ayrılık ihtimali bulunan Simone Inzaghi için de planlama yaptığı ve olası bir değişim durumunda farklı adaylarla temas kurduğu belirtildi.

Nottingham Forest'ın başında şu anda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Vitor Pereira'nın ise kulübüyle sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinde, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya yeni bir kontrat teklif edildiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

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