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Spor

Al-Hilal'in yeni hocası Simone Inzaghi!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, teknik direktörlük görevine Inter'den ayrılan Simone Inzaghi'nin getirildiğini açıkladı.

IHA5 Haziran 2025 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Al-Hilal'in yeni hocası Simone Inzaghi!
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak İtalyan takımı Inter'i çalıştıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynatan Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin yeni adresi belli oldu. Inzaghi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile anlaştı. Al-Hilal'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

49 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Lazio ve Inter'de görev aldı. Inter ile 2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluk yaşayan Simone Inzaghi, bu sezon ise ligde 81 puanla şampiyon Napoli'nin ardından ikinci oldu.

Inter'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final oynatan Inzaghi, 2'sinde de istediği sonucu alamadı.

Al Hilal'i son olarak, Teknik Direktör Jorge Jesus çalıştırıyordu.

  • simone inzaghi
  • inter
  • al hilal

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