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Spor

Al İttihad Başkanı'ndan transfer itirafı!

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın Başkanı Anmar Al-Haili, transfer döneminde kadrosuna katamadığı dünya yıldızlarını açıkladı.

24 Kasım 2023 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Al İttihad Başkanı'ndan transfer itirafı!
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad Başkanı Anmar Al-Haili, transfer dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takıma katamadıkları oyuncular için konuşan Al-Haili, "Şimdiye dek sessiz kaldım ancak transfer döneminin son günlerinde Salah, De Bruyne ve Ramos transferlerinde neler olduğu hakkında bazı cevaplar vermeyi umuyorum." dedi.

"HERKES 8, BİZ 4 OYUNCU ALDIK"

İstedikleri oyuncuların hepsini alamadıklarını söyleyen Al-Haili, "Diğer takımlar 8 oyuncu alırken bizim neden 4 oyuncu aldığımızı bu işten sorumlu olanlara sorun. Saad Al-Lazeez'in (Suudi Arabistan Ligi CEO'su) bu konuda net cevaplar vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"DE BRUYNE, SALAH, İLKAY..."

Son olarak ilgilendikleri oyuncuları açıklayan Al Ittihad Başkanı Al-Haili, "Benzema, Kante, Jota ve Fabinho gibi oyuncular aldık doğru. Ancak Muhammed Salah, Sergio Ramos, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan ve Marquinhos gibi transferlerin neden gerçekleşmediğini bize net şekilde açıklanmasını istiyorum." sözlerini sarf etti.

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