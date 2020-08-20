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Spor

Al Ittihad Fenerbahçe'den Rodrigues için 2,5 milyon euro istedi

Fenerbahçe'de performansı tartışılan ve kiralık sözleşmesi 2 yıllık olan Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'ın 2,5 milyon euro bonservis talep ettiği kaydedildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:27 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 21:28
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Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp bulması beklendiği kaydedilen Garry Rodrigues'in, Olympiakos ile görüşmeleri ile ilgili yeni bir haber var.

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ın, Galatasaray'dan 9 milyon euroya kadrosuna kattığı Rodrigues için 2.5 milyon euro talep ettiği ve Yunan ekibinin bu bedeli şu anda vermeye yanaşmadığı kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Olympiakos'un, en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini de ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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