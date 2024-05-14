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Spor

Al-Ittihad, Marcelo Gallardo ile yolları ayırıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'ın teknik direktör Marcelo Gallardo ile yolları ayırmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

14 Mayıs 2024 Salı 15:06 - Güncelleme:
Al-Ittihad, Marcelo Gallardo ile yolları ayırıyor
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Al-Ittihad, Marcelo Gallardo'ya kısa süre içerisinde veda edebilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, kulübün, kasım ayında göreve gelen Gallardo ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

GALLARDO'NUN PERFORMANSI

Al-Ittihad'ın başında 30 maça çıkan Arjantinli Gallardo, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

48 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan temsilcisiyle mevcut sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

MILAN İDDİASI

Öte yandan Gallardo için Milan iddiası geldi. Di Marzio'nun haberine göre, Stefano Pioli ile yollarını ayırmayı planlayan İtalyan ekibi, yeni teknik adam olarak Gallardo'yu düşünüyor.

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