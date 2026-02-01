Al Ittihad'da Karim Benzema zirvesi

Al Ittihad'de Karim Benzema ile yollar ayrılabilir.

SÖZLEŞME TEKLİFİ KRİZ ÇIKARDI

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek kaptan Benzema'ya kulüp yönetimi yeni teklif yaptı. Fransız oyuncu, kulübün yaptığı sıra dışı teklifi "komik" bulduğu için takıma rest çekti.

REST ÇEKTİ

Al Ittihad, Benzema'ya 'sıfır euro' maaş önerdi ancak imaj haklarının yüzde 100 olarak kendisinde kalmasını önerdi. Benzema, bu teklifi saygısızlık olarak gördü ve maça çıkmak istemedi.

38 yaşındaki futbolcu, Al Fateh ile 2-2 berabere kalınan maçın kadrosuna yer almadı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Al Ittihad'de yaşanan bu gelişmenin ardından yönetim ve Benzema, bir araya geliyor.

TALEP 25 MİLYON EURO

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Karim Benzema ile bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yakından ilgileniyor. Al Ittihad, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Benzema için 25 milyon euro bonservis talebi bulunuyor.

SÖZLEŞME BEKLENTİSİ

Önceliği Avrupa ve Fransa'ya veren Benzema, Al Ittihad sonrası transfer olabileceği yeni kulübünden 2027 yılına kadar sürecek sözleşme istiyor.

Al Ittihad forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 38 yaşındaki Karim Benzema, 16 kez gol sevinci yaşadı.