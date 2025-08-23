İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Al-Ittihad'dan genç oyuncuya servet

Arabistan ekibi Al-Ittihad, Porto'nun genç yıldızı Rodrigo Mora'yı transfer etmek istiyor. Suudi kulübü bunun için 75 milyon euroyu gözden çıkardı.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:04 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, transferde gözünü kararttı ve transfer hedefini Portekiz'de belirledi.

Record'un haberine Suudi kulübü, Porto'nun genç yıldızı Rodrigo Mora'yı kadrosuna katmak istiyor ve bu kapsamda görüşmelere başladı.

SERBEST KALMA MADDESİ BULUNUYOR

18 yaşındaki oyuncunun Porto ile olan sözleşmesinde 70 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor.

Al-ITTIHAD ÖDEMEYE HAZIR

Al-Ittihad, genç oyuncu için bu serbest kalma bedelini ödeyebileceklerini Porto tarafına iletti. Aynı zamanda Suudi kulübü, Porto'nun taksitler halinde ödenmesini kabul etmesi halinde 75 milyon euro'ya kadar çıkabileceklerini belirtti.

PERFORMANSI

Mora, geçtiğimiz sezonda Porto forması ile 40 maça çıktı ve 12 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.

