İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1587
  • EURO
    50,317
  • ALTIN
    6365.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Al Ittihad'dan Kante açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki N'Golo Kanté, Al-Ittihad'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 85 dakika sahada kaldı. Maç sonrası konuşan teknik direktör Sérgio Conceição, Kanté sorusuna “Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 00:14 - Güncelleme:
Al Ittihad'dan Kante açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe'nin transferi çin görüştüğü N'Golo Kante, Suuid Arabistan ekibi Al Ittihad'ın deplasmanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.

34 yaşındaki N'Golo Kante, Al Ittihad formasıyla 85 dakikada sahada kaldı.

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, karşılaşma sonrası N'Golo Kante ile ilgili gelen soru üzerine açıklama yaptı.

Portekizli teknik adam, Kante sorusu sonrası "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.