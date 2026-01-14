Al Ittihad'dan Kante açıklaması

Fenerbahçe'nin transferi çin görüştüğü N'Golo Kante, Suuid Arabistan ekibi Al Ittihad'ın deplasmanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.

34 yaşındaki N'Golo Kante, Al Ittihad formasıyla 85 dakikada sahada kaldı.

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, karşılaşma sonrası N'Golo Kante ile ilgili gelen soru üzerine açıklama yaptı.

Portekizli teknik adam, Kante sorusu sonrası "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.