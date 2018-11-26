Al Muğdat'ı ver Seleznov'u

Transferde önceliği forvete veren Galatasaray, süresiz kadro dışı kalan tecrübeli golcüyü renklerine bağlamaya yakın. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Akhisarspor'un golcüsü Yevhen Seleznov, sarı-kırmızılı takımın transfer listesinin ilk sırasında. G.Saray yönetimi, Akhisar’da kadro dışı bırakılan Ukraynalı golcüye karşılık, Muğdat Çelik’i eski takımına önermeyi planlıyor. Sezon başında sarı-kırmızılı renklere imza atan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Muğdat, ilk 12 haftalık periyotta yalnızca 136 dakika görev yaptı.

Henüz neden kadro dışı bırakıldığı açıklanmayan Seleznov ise bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

G.Saray'ı boş geçmiyor

Ülkemizde önce Karabükspor ardından ise Akhisar formasıyla kariyerine devam eden Seleznov, Aslan’ı boş geçmiyor... Bu zamana kadar Galatasaray’a karşı 6 kez rakip olan Ukraynalı golcü, Sarı-Kırmızılı fileleri tam 6 kez sarsmayı başarırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Akhisar formasıyla geçen sezon Türkiye Kupası Yarı Final maçlarında 2 gol kaydetmiş ve Cim Bom’u adeta kupanın dışına itmişti. Seleznov bu sezon başında oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray ağlarına 1 gol göndermiş ve Akhisar’ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu.