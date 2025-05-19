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Spor

Al-Musrati için karar verildi! Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderdiği Al-Musrati için karar verildi. Fransız ekibi oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı bu kararın ardından 29 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı ekibe geri dönecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2025 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Al-Musrati için karar verildi! Beşiktaş'a geri dönüyor
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta kötü haber Al-Musrati'den geldi. Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderilen Al-Musrati'nin opsiyonunun kullanılmayacağı açıklandı.

11 MİLYONLUK HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş'ın 2024'ün yazında bonservisini 11 milyon euro bedelle aldığı Al-Musrati, performansıyla hayal kırıklığına neden olmuştu. Siyah-beyazlıların elden çıkarmak istediği Libyalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderilmişti.

AL-MUSRATİ GERİ DÖNÜYOR...

Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı. Scuro, "Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Al-Musrati'nin 8+2 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Sezon sonu Libyalı oyuncunun Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.

FRANSA'DAKİ PERFORMANSI

Al-Musrati, kiralık olarak formasını giydiği Monaco'da 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 433 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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