Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta kötü haber Al-Musrati'den geldi. Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderilen Al-Musrati'nin opsiyonunun kullanılmayacağı açıklandı.

11 MİLYONLUK HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş'ın 2024'ün yazında bonservisini 11 milyon euro bedelle aldığı Al-Musrati, performansıyla hayal kırıklığına neden olmuştu. Siyah-beyazlıların elden çıkarmak istediği Libyalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderilmişti.

AL-MUSRATİ GERİ DÖNÜYOR...

Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı. Scuro, "Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Al-Musrati'nin 8+2 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Sezon sonu Libyalı oyuncunun Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.

FRANSA'DAKİ PERFORMANSI

Al-Musrati, kiralık olarak formasını giydiği Monaco'da 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 433 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.