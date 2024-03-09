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Spor

Al-Musrati istatistiklerde zirveye yerleşti

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katılan Al Musrati şimdiden istatistikleri altüst etmeyi başardı.

9 Mart 2024 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
Al-Musrati istatistiklerde zirveye yerleşti
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11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, takıma gelir gelmez farkını ortaya koydu.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEYE ÇIKTI

27 yaşında ve 1.89 metre boyundaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayı giydiği 3 maçta takımının en çok koşan ve başarılı pas yapan ismi oldu.

9 Şubat'ta Beşiktaş'a transfer olduktan 3 gün sonra Kayserispor karşılaşmasında son 24 dakika süre alan Al-Musrati, ardından oynanan Tümosan Konyaspor, İstanbulspor ve Galatasaray karşılaşmalarında 90'ar dakika sahada kaldı. Son 3 müsabakada toplam 35.8 km koşan (ortalama 11.8 km) Libyalı yıldız, Beşiktaş'ın en fazla mesafe kat eden oyuncusu oldu.

Al-Musrati ayrıca maç başına 58.6 ile en fazla başarılı pas yapan isim.

AL-MUSRATI'NiN KOŞU VE PAS İSTATİSTİKLERİ

Konya 12.064 m 56

İstanbul 11.556 m 61

Galatasaray 11.763 m 59

TOPLAM: 35.383 m 176

ORTALAMA: 11.794 m 58.6

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