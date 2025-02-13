Al-Musrati takımını 10 kişi bıraktı

Monaco ile Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica tek golle kazanırken Al-Musrati'nin kırmızı kartı maça damga vurdu.

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, 41. dakikada Orkun Kökçü'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Libyalı futbolcu 52. dakikada ise hiç beklemediği bir şekilde oyundan atıldı.

Takım arkadaşının yerde kaldığı pozisyonda herhangi bir agresif tavır sergilemeden hakeme "Kart" işareti yapan Al-Musrati, İtalyan hakem Maurizio Mariani tarafından ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Al-Musrati'nin hakemin kararı sonrası oldukça şaşırdığı ve bir süre adeta donup kaldığı görüldü.