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Spor

Al-Musrati takımını 10 kişi bıraktı

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşan Monaco'da Al-Musrati 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Al-Musrati takımını 10 kişi bıraktı
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Monaco ile Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica tek golle kazanırken Al-Musrati'nin kırmızı kartı maça damga vurdu.

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, 41. dakikada Orkun Kökçü'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Libyalı futbolcu 52. dakikada ise hiç beklemediği bir şekilde oyundan atıldı.

Takım arkadaşının yerde kaldığı pozisyonda herhangi bir agresif tavır sergilemeden hakeme "Kart" işareti yapan Al-Musrati, İtalyan hakem Maurizio Mariani tarafından ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Al-Musrati'nin hakemin kararı sonrası oldukça şaşırdığı ve bir süre adeta donup kaldığı görüldü.

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