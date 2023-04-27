Al Nassr Başkanı Al-Muammar: Ronaldo transferinde dolandırıldım

Suudi Aradbistan kulübü Al Nassr, kış transfer döneminde rekor bir maaşla Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Al-Muammar, Cristiano Ronaldo ile ilgili çok çarpıcı bir itirafta bulundu.

İNANILMAZ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dünya futbolunun en iyileri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinde büyük bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Cristiano Ronaldo'nun takımı Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'na veda etti. Ligde de istenilen sonuçlar gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.

İNANILMAZ AÇIKLAMA

Al-Muammar yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo transferinde dolandırıldığını açıkladı.

RONALDO TRANSFERİNDE DOLANDIRILDIM

Eldes Marque'de yer alan habere göre; Al Nassr Başkanı Al-Muammar, ArabiaNews50'ye şunları söyledi: "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü."

RUDI GARCIA İLE DE ARASI AÇILMIŞTI

Ayrıca teknik direktör Rudi Garcia'nın Portekizli yıldızla yaşadığı sorun nedeniyle görevine son verildiği iddia ediliyordu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.