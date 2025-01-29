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Spor

Al-Nassr, Boniface için Bayer Leverkusen ile el sıkıştı

Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, Victor Boniface'in transferi için Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Al-Nassr, Boniface için Bayer Leverkusen ile el sıkıştı
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Bayer Leverkusen'de forvet hattında transfer hareketliliği yaşanıyor.

Xabi Alonso'nun ekibinde Victor Boniface'le yolların ayrılması beklenirken Nijeryalı golcünün yeri Premier Lig'den dolacak.

Sky Sports'ta yer alan haberde Al-Nassr ve Bayer Leverkusen'in 60 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı belirtildi.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, dün antrenmana çıkmayan Boniface için transfer görüşmelerin sürdüğünü açıklamış, ligde son oynanan Leipzig'le maçına 24 yaşındaki golcü yedek başlamıştı.

Öte yandan Boniface'in ayrılığına hazırlanan Leverkusen'in İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'da forma şansı bulamayan Evan Ferguson'la ilgilendiği ve Ferguson'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Alman ekibinin önde olduğu kaydedildi.

Evan Ferguson'ı Brighton'ın bonservisiyle göndermeye hazır olduğu ancak devre arasındaki anlaşmanın kiralama şeklinde olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğu aktarıldı.

Al-Nassr, transferi tamamlaması halinde Anderson Talisca'nın yerini Victor Boniface'yle dolduracak.

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