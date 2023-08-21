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Spor

Al-Nassr bonserviste indirime gitti! Beşiktaş'ta gündem yeniden Anderson Talisca

Al Nassr ile yolları ayrılma noktasına gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Suudi ekibinin yüksek bonservis beklentisi yüzünden durma noktasına gelen Talisca transferi bonserviste indirime gidilmesiyle taraflar yeniden masaya oturdu. İşte detaylar...

Fanatik21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Al-Nassr bonserviste indirime gitti! Beşiktaş'ta gündem yeniden Anderson Talisca
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Siyah beyazlılar, Al Nassr'la yol ayrımı noktasına gelen Anderson Talisca için büyük bir operasyon yönetiyor. İdareciler, yeni transferler sonrası kulübünde gözden düşen ve kulübünün ayrılığına izin verdiği Sambacı'yı Kartal yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Görüşmeler başladı

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda yapılan hamlelere ek olarak listeye bir de Anderson Talisca'nın ismini ekleyen yönetim, bu konuda hareketli saatler yaşıyor. Şenol Güneş'in, "Talisca dönmek istiyor. Ancak maddi gerçeklikler var. Ama orta yolu bulabiliriz dedi" sözleriyle duyurduğu operasyonun ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Erol Kaynar da "Başkan, Al Nassr'a 12 milyon Euro'luk teklif yaptı ancak cevap gelmedi" ifadelerini kullanmıştı. Al Nassr'ın, son transferlerinin ardından Talisca'yla ayrılığa olumlu baktığı ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı idarecilerin, Arap kulübüyle menajerler aracılığıyla temaslara başladığı ifade edildi.

BONSERVİSTE İNDİRİM...

Al Nassr'da 10,5 milyon Euro yıllık ücrete sahip olan Talisca, Beşiktaş'la yaptığı ilk temasta bu rakamı 8 seviyesine indirebileceğini iletmişti. Kartal'ın, Al Nassr'la anlaşması halinde Talisca'yla masaya oturup bu rakamı daha da düşük seviyeye indirmeye çalışacağı bildirildi. Oyuncu için ilk etapta 15 milyon Euro talep eden Al Nassr'ın bu rakamı daha düşük bir seviyeye çekmeye hazır olduğu ifade edildi.

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