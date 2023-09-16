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Spor

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ve Talisca ile güldü

Suudi Arabistan Ligi'nde Igor Jovicevic yönetimindeki Al Raed ile Luis Castro'nun başında olduğu Al-Nassr karşı karşıya geldi. Mücadelede 3-1 ile kazanan takım yıldızlarıyla Al-Nassr oldu.

16 Eylül 2023 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ve Talisca ile güldü
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Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo, Al Read maçında şov yaptı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sadio Mane, 49. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Konuk ekip ekip Al-Nassr'da 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon 5 lig maçında 7 gole ulaştı. Anderson Talisca bu sezon ligdeki ikinci maçında, ilk golüne ulaştı.

Al Raed'in golü 89. dakikada Mohamed Fouzair'dan (penaltı) geldi. Ev sahibinde Bander Whaeshi, 45+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Suudi Arabistan Ligi'nde gelecek hafta Al Raed, Al Taawon'a konuk olacak. Al-Nassr, Merih Demiral, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Franck Kessie gibi simlerin formasını giydiği Al Ahli Jeddah'ı ağırlayacak.

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