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Spor

Al-Nassr defteri kapandı mı? İşte Ronaldo'nun gelecek planı

Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla l-Nassr'daki 'bölümünü kapattığını' açıklasa da hikayesinin henüz bitmediğini ima etti. Bu paylaşımın ardından Portekizli yıldızın yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Al-Nassr defteri kapandı mı? İşte Ronaldo'nun gelecek planı
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Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'nun ülkedeki kariyerini uzatmak için tüm kozlarını oynuyor. AFP'ye konuşan PIF kaynakları, görüşmelerin "zorlayıcı" geçtiğini belirtti. 40 yaşındaki yıldız, sosyal medyada Al-Nassr'daki "bölümünü kapattığını" açıklasa da hikayesinin henüz bitmediğini ima etti.

Al-Nassr, 14 Haziran – 13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamayacağı için, yeni rekorlar peşindeki Ronaldo'nun bu turnuvada yer alacak bir kulübe geçmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre Al-Hilal, CR7'nin yeni adresi olabilir. Asya Şampiyonu Al-Ahli de bir diğer güçlü aday. Ronaldo'nun geleceği hâlâ netlik kazanmamış olsa da Suudi yetkililer, onu ligde tutmak için ciddi bir strateji yürütüyor.

Ocak 2023'te Al-Nassr'a imza atan Ronaldo, yalnızca yarı resmi statüdeki Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı kazanabildi. Ligde iki kez gol kralı olmasına rağmen büyük bir kupa kazanamaması, kariyerine başka bir sayfa açma isteğini beraberinde getirdi. Sezon sonunda alınan ağır yenilgiler, sözleşme yenileme ihtimalini zayıflatmış gibi görünüyor.

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