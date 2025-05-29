İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1053
  • EURO
    44,1224
  • ALTIN
    4123.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al-Nassr defteri kapanıyor! Cristiano Ronaldo veda hazırlığında
Spor

Al-Nassr defteri kapanıyor! Cristiano Ronaldo veda hazırlığında

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi ekibi Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız için yapılacak basın toplantısında ayrılığın açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
Al-Nassr defteri kapanıyor! Cristiano Ronaldo veda hazırlığında
ABONE OL

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'da Ronaldo için bugün (perşembe) bir basın toplantısı düzenlenecek.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Al Nassr'da Ronaldo için yapılacak bu basın toplantısında sözleşmesi biten Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağı açıklanacak.

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." şeklinde bir paylaşım yaparak vedanın sinyalini vermişti.

AL-NASSR KARNESİ

2.5 yıllık Al Nassr serüveninde 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.