Anderson Talisca'nın transferi nedeniyle Al-Nassr ile sık sık görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, En-Nesyri için de Suudi ekibi ile temasta. Sezon başında Jose Mourinho'nun isteği üzerine Sevilla'dan alınan Faslı golcü Al-Nassr'ın favorisi durumunda. Suudi ekibi, F.Bahçe'nin 19.50 milyon euro ödeyerek aldığı golcü için ısrarcı. İlk olarak 20-25 milyon euro civarında bir teklfile Kanarya'nın kapısını çalan Al-Nassr, reddedildi. Daha sonra ise bu rakam 32 milyon euro olarak güncellendi ve yeniden görüşmeler başladı.

YÖNETİM ONU SATMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada 3 golle takımına yardımcı olan Nesyri ile ilgili Suudi basınında haberler çıkmaya devam ediyor. Ariffino adlı internet sitesinde yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Türk takımı Fenerbahçe, kış transfer döneminde En-Nesyri için AlNassr'dan iyi bir teklif aldı. Suudi kulübü, Faslı futbolcu için son olarak 40 milyon euro seviyelerine çıktı. Bu gelişmenin ise Al-Nassr'ın süper starı Cristiano Ronaldo sayesinde gerçekleştiği öğrenildi. Portekizli teknik direktör José Mourinho ise bu ayrılığa pek sıcak bakmıyor.

JOSE'NİN İNADI KIRILMIYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho, En-Nesyri'yi hem yerel ligde hem de Avrupa müsabakalarında planlarının önemli bir parçası olarak görmesi nedeniyle bu cazip teklifi reddetti. Mourinho, Fenerbahçe Yönetimi'nin anlaşmanın tamamlanması yönündeki baskısına rağmen bu dönemde oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Faslı forvetin geleceği, Mourinho'nun önümüzdeki günlerde vereceği karara bağlı olmaya devam ediyor. Oyuncusu için çok daha büyük rakamlar teklif edilse de onun ayrılması fikri şu an büyük ölçüde ihtimal dışı." Nesyri bu sezon 24 resmi maçta forma giydi ve 9 gol, 3 asistle katkı verdi.