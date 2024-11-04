İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3464
  • EURO
    37,5189
  • ALTIN
    3028.04
  • BIST100
    8683.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al-Nassr gözden çıkardı! Anderson Talisca'ya yol gözüktü
Spor

Al-Nassr gözden çıkardı! Anderson Talisca'ya yol gözüktü

Kariyerini Suudi ekibi Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Al-Nassr yönetiminin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda yolları ayırmayı palanladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

4 Kasım 2024 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
Al-Nassr gözden çıkardı! Anderson Talisca'ya yol gözüktü
ABONE OL

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için ayrılık iddiası gündeme geldi.

O'Jogo'da yer alan habere göre, Al Nassr, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmesine rağmen Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor.

Al Nassr'ın Talisca ayrılmasıyla açılacak yabancı kontenjanını ise Sporting'ten Viktor Gyökeres ile doldurmak istediği öne sürüldü.

Gyökeres'in Al Nassr tarafından takip edildiği ve İsveçli golcünün kulübün transfer listesinde yer aldığı kaydedildi.

TALISCA'NIN PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 100 maçta 74 gol attı ve 10 asist yaptı.

GYÖKERES'İN RAKAMLARI

2023 yazında Sporting'e imza atan Viktor Gyökeres ise Portekiz temsilcisinde çıktığı 66 maçta 63 gol attı ve 19 asist yaptı. Yaz transfer döneminde Premier Lig ekipleriyle de adı geçen 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.