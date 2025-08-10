Al-Nassr, Inigo Martinez transferini duyurdu

Barcelona, transferde yavaş ilerlemeye devam ederken, yapılan yeni transferlere yer açmak adına bazı oyuncularla da yollarını ayıracak.

Ayrılması beklenen ilk futbolcu tecrübeli stoper Inigo Martinez'di. Sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesiyle oyuncunun Suudi Arabistan yolu da açılmış oldu.

AL NASSR'IN YOLUNU TUTTU

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, transferi sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncu Arap kulübüyle 1+1 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

BARCELONA KARİYERİ

2023 yılının yaz transfer döneminde Athletic Bilbao'dan bedelsiz olarak Barcelona'ya katılan İspanyol stoper, Katalan devi formasıyla 46 maça çıkarken, 3 gol ve 6 asist kaydetti. Inigo Martinez, Barcelona kariyerini 3 kupa ile taçlandırdı.